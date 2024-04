Futura: quattro giovani atleti alla Future Futsal Cup 2024

StrettoWeb

Ben quattro giovani, pilastri fondamentali della formazione Under 19 della Polisportiva Futura, sono stati convocati per la Future Futsal Cup 2024. I quattro giovani selezionati sono Alessandro Squillaci, calcettista non nuovo a questa tipologie d’esperienze (già convocato da Mister Bellarte nel progetto azzurro Futsal 17 e non solo), Giuseppe Diano, Simone Gattuso e Giuseppe Gatto. Il 4 aprile 2024, a Cosenza, i quattro giocatori importantissimi per l’Under 19 di Mister De Stefano, facenti parte della formazione leader della stagione regolare del proprio campionato e pronta per la semifinale del 7 aprile al Palattinà contro Ecosystem Lamezia, si confronteranno contro i pari-età in arrivo da tutta la Calabria.

L’ennesima dimostrazione di quanto e come il gruppo giovanile gialloblu abbia lavorato con costanza, impegno ed entusiasmo, pronto a dare il buon esempio anche alle categorie dei più piccoli e della Scuola Calcio, protagonisti di un anno significativo ed in crescita per numeri e risultati. Nella medesima progettualità, nella passata stagione furono inseriti Gabriele Squillaci e Francesco Labate, il Capitano ed il bomber della selezione Under 19 della Futura, entrambi classe 2005. Successivamente, grazie alla progettualità giovanile e come accaduto nelle passate edizioni, i migliori profili emersi dalla Future Cup 2024 confluiranno all’interno del percorso delle Nazionali giovanili di Club Italia per un appuntamento internazionale appositamente dedicato.

