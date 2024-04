Calcio a 5, la Futura batte Capurso per 5-1 e brinda alla permanenza in A2 Elite

StrettoWeb

Vittoria intensa, voluta e significativa per la Polisportiva Futura. Finalmente, al Palattinà, i giallo-blu di Mister Peppe Fiorenza ritrovano il successo brindando alla permanenza nella categoria, la competitiva Serie A2 Elite, e rilanciando poche, ma ancora presenti, ambizioni di PlayOff per volare in Serie A. L’impianto di Lazzaro si conferma, ancora una volta, pieno in ogni ordine di posto. La gara, termina con un rotondo ed inequivocabile 5 a 1 per Capitan Jean Cividini e compagni.

La partita

I primi dieci minuti sono equilibrati. Bene i due portieri, Parisi da un lato, il giovane Lisco dall’altro. Spettacolare, lo schema su rimessa disegnato da Mister Fiorenza che sblocca il risultato. Finta di battuta, schema con palla centrale e botta secca di Eriel Pizetta firma l’uno a zero. Il Capurso non si è mai dimostrato arrendevole, trovando, però, di fronte a se un Paolo Parisi preparato e concentrato, davvero in formato gigante.

Il secondo tempo, invece, sarà un capolavoro tattico e motivazionale per i locali. Tripletta per Simone Minnella, che sfoggia tutto il suo “background” e riceve palloni preziosi dal Capitano Cividini, Honorio e Pizetta. In tutto questo, una “scorribanda” irrefrenabile di Pizetta, provocherà l’espulsione del Capitano ospite Perri, da qui la seconda realizzazione, sfruttando l’uomo in più sempre per Minnella. Capurso colpirà anche un palo prima di fermarsi, ancora una volta davanti al superbo Parisi.

L’ultimo gol di Minella è una bella realizzazione da campo a campo con i Bulldogs lanciati nel tentativo di rimontare rischiando tantissimo con il powerplay con il giovane Mazzei aggiunto. Gli ospiti verranno premiati tardivamente grazie al gol della bandiera di Pavone. Il quinto gol, è volitivo, un fotogramma della voglia di vincere della Furtura: risposta tutta “attributi” di Humberto Honorio davanti alla porta che,salva il risultato e successivamente, realizzerà, anch’egli da campo a campo il gol del 5 a 1. Tocca crederci fino in fondo: vincere a Regalbuto ed in casa con Itria per provare a sognare ancora.

