Futsal femminile, la T&T Royal Lamezia sfida il “Pelletterie” per la storia

La T&T Royal Lamezia, conquistata la matematica salvezza due settimane fa nell’impegno casalingo col Foligno, si reca nella patria di Dante per affrontare il Pelletterie, fanalino di coda e retrocesso, proprio a scapito delle lametine.

Sarà una partita importante, perché le toscane vorranno salutare in modo degno il loro pubblico. Per la Royal i tre punti, e risultati favorevoli dagli altri campi, potrebbero significare uno splendido nono posto, grande risultato per la squadra di mister Iamunno nella seconda stagione assoluta in serie A.

