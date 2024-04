Una forza della natura calabrese: la signora Iolanda spegne 100 candeline | FOTO

StrettoWeb

Quando la longevità è tipica della Calabria: ancora un altro centenario, questa volta nel comune del Pollino di Castrovillari, dove la comunità ha festeggiato insieme alla sua amata concittadina. “Un nuovo festeggiamento nella nostra Città per una arzilla Signora che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni – recita la nota del Comune. “La Signora Iolanda Croce, unitamente a tutti i familiari, in un noto locale cittadino ha festeggiato l’importante traguardo”.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale ha partecipato il Sindaco Domenico Lo Polito che ha consegnato una targa per ricordare come l’intera comunità gioisce per la Signora Iolanda. “Nel sottolineare come i cento anni siano l’insieme di tante esperienze vissute, raccontate e tramandate, il Sindaco ha espresso tutta la sua felicità nel verificare una lucidità mentale della signora Iolanda da fare invidia ai più”.

“Sicuramente un plauso – conclude la nota – va fatto alla figlia Elisabetta Annicchino per l’attenzione avuta, nonché alla Dottoressa Marino (che l’ha seguita in tutti questi anni) e Padre Antonio, presenti alla cerimonia, che non le hanno mai fatto mancare rispettivamente cure e vicinanza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.