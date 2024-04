Forza Italia, Cannizzaro: “la Calabria sarà la regione con più consensi. Autonomia? Ecco cosa penso” | INTERVISTA

StrettoWeb

Domenica dedicata al tesseramento per Forza Italia. Sul corso Garibaldi a Reggio Calabria, gli azzurri si sono organizzati per una giornata sulla campagna adesioni e per incontrare i cittadini in vista delle imminenti elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. In prima fila il deputato reggino e coordinatore regionale, Francesco Cannizzaro: “siamo molto soddisfatti dell’andamento della campagna tesseramento. Tanti movimenti vedono Forza Italia un punto di riferimento. Quanto prenderemo alle europee? Puntiamo al 10% e vedrete che la Calabria sarà la prima regione come consenso. Alle politiche, invece, lavoreremo per crescere ancora ed attestarsi al 20%. Il nostro partito ha una classe dirigente seria e preparata”, rimarca Cannizzaro.

Cannizzaro: “il provvedimento sull’Autonomia va approfondito”

Sull’Autonomia differenziata, il deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, è stato chiaro: “è un provvedimento che va approfondito, credo ci saranno degli emendamenti per migliorare il testo. Noi non dobbiamo sentirci inferiori rispetto al Nord, in realtà l’Autonomia è una grande opportunità per il Sud”, conclude Cannizzaro.

