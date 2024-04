Fornitura di acqua al comune di Taormina? I chiarimenti di Amam

StrettoWeb

“AMAM non fornirà acqua al Comune di Taormina”. È quanto precisa l’azienda in risposta alla notizia diffusa secondo cui AMAM fornirà acqua al Comune di Taormina per la stagione estiva 2024. Essa è infondata, fuorviante e non rappresenta la realtà dei fatti.

“La convenzione della quale si parla, prevede proprio che sia Siciliacque a rifornire il Comune di Taormina e non più AMAM. Infatti, dalla Società Siciliacque SpA, che gestisce l’acquedotto dell’Alcantara, verranno fatturati i consumi idrici del Comune di Taormina per la stagione estiva 2024”, rimarca la nota.

“Proprio grazie a tale convenzione, quindi, AMAM non dovrà fornire nemmeno la piccola aliquota idrica che per decenni ha fornito a Taormina (come a Giardini Naxos) liberando e recuperando ulteriore risorsa idrica in favore della città di Messina. AMAM metterà a disposizione soltanto il servizio di “vettoriamento” della risorsa idrica che Siciliacque fornirà a Taormina. Per tale servizio il comune di Taormina verserà regolare corrispettivo ad AMAM quale vettore. Per le spese di gestione, AMAM incasserà dal Comune di Taormina un’aliquota dei consumi idrici che Taormina pagherà a Siciliacque“, sottolinea Amam.

“In considerazione di quanto sopra, si smentisce seccamente l’interpretazione secondo la quale Taormina beneficerà di risorse idriche destinate alla città di Messina. Si ribadisce, invece, che proprio in conseguenza dell’attivazione di questa convenzione, la quantità di acqua che arriverà a Messina verrà aumentata”, conclude Amam.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.