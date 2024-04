Finanziarie regionali e strumenti per le PMI: il focus in Cittadella a Catanzaro

StrettoWeb

“Il ruolo delle finanziarie regionali e gli strumenti finanziari per le imprese”. Questo il titolo dell’incontro promosso da Fincalabra S.p.a., che si terrà venerdì 19 aprile, a partire dalle 9.30, nella “sala verde” della Cittadella regionale di Germaneto. Un evento finalizzato a rafforzare la collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra le

finanziarie italiane, con lo scopo di favorire e sostenere, tutti insieme, la crescita e la valorizzazione delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale.

Prima iniziativa del genere che si svolgerà in Calabria, anche a dimostrazione dell’attenzione mostrata dal Governo regionale sul tema del sostengo alle aziende. L’introduzione ai lavori toccherà al Presidente di Fincalabra Alessandro Zanfino, che accoglierà i colleghi delle altre Regioni. Immediatamente dopo, spazio ai saluti istituzionali di Michele Vietti, Presidente di Finpiemonte nonché di Anfir, l’Associazione nazionale delle finanziarie regionali.

Numerosi gli interventi in programma, finalizzati ad un proficuo confronto sulle opportunità per le aziende italiane dal punto di vista dell’accesso al credito e degli strumenti finanziari, ma anche in ottica della promozione dell’innovazione e della competitività sui mercati delle stesse imprese.

Aprirà i lavori Carmelo Campagna, Presidente Gepafin, società finanziaria della Regione Umbria e Vice Presidente di Anfir, che argomenterà sulle piattaforme Fintech e sulle finanziarie pubbliche innovative a supporto delle imprese. A seguire Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo Campania, parlerà di “Pubblico-privato per

l’innovazione finanziaria nello sviluppo delle Pmi”.

E ancora, Gabriella Megale, Amministratore unico di Sviluppo Basilicata, relazionerà sul “Progetto IncHUBatori: il ruolo delle finanziarie nell’innovazione imprenditoriale”. Oltre agli illustri ospiti che interverranno da fuori regione, prenderanno parte al confronto Paolo Praticò, Dirigente generale del dipartimento Sviluppo Economico della Regione Calabria, che si concentrerà su “incentivi e strumenti finanziari per le imprese nella programmazione regionale”.

E poi Aldo Ferrara, Presidente di Unindustria Calabria, che focalizzerà l’attenzione su “Il sistema delle imprese ed il futuro della Calabria”. Chiuderà l’incontro l’Assessore allo Sviluppo economico e agli Attrattori culturali della Regione Calabria Rosario Varì.

