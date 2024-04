Fedez svela tutto: “la fine con Chiara Ferragni, il caso Balocco, il suicidio e le droghe”

StrettoWeb

Anche per Fedez è arrivato il momento di raccontarsi, aprirsi, nell’intervista mai banale di “Belve”, su Rai 2, in cui Francesca Fagnani scava nel profondo dei personaggi, nel loro intimo, nel loro passato, nei loro problemi. Per l’artista italiano il periodo non è di certo dei migliori, vista la separazione da Chiara Ferragni. Il cantante, tra commozione e ironia, ha svelato alcuni dettagli e retroscena, tra cui anche le motivazioni della fine della relazione con l’influencer.

“Se ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì”, ammette. E poi, rispondendo alle voci su presunti flirt o tradimenti, Fedez si lascia andare: “ecco, ora mi fai subito smettere di piangere. Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa.. così di punto in bianco?”. Alla fine, il rapper rivela: “ho tentato il suicidio a 18 anni“, in un periodo in cui – spiega – prendeva droghe. Nell’intervista, spazio anche al rapporto turbolento con la politica e alla sua confessione sull’altra recente separazione, che lo ha segnato in questi mesi: quella dal suo ex socio e amico Luis Sal.

