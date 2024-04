Falcomatà: “buon lavoro alla nuova segretaria Uil Calabria Maria Elena Senese”

StrettoWeb

“Auguri di buon lavoro a Maria Elena Senese, eletta Segretaria generale della Uil Calabria. A lei vanno le felicitazioni mie personali e a nome delle Amministrazioni comunale e metropolitana che rappresento”. Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando l’elezione della nuova segretaria al vertice regionale della Uil.

“In un momento delicato per il mondo del lavoro – ha aggiunto il Sindaco – il ruolo delle organizzazioni sindacali riveste un’importanza ancora maggiore per la tutela dei diritti dei lavoratori e per lo sviluppo del nostro territorio. Siamo certi che la nuova segretaria saprà affrontare le sfide che la attendono, mettendo al centro della sua agenda le categorie più deboli e la tutela del lavoro come strumento di emancipazione e di sviluppo per l’intero territorio. Un ringraziamento al suo predecessore, il Segretario Santo Biondo, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni alla guida della Uil regionale, cui segue il nuovo impegno con la sua elezione nella Segreteria generale della Uil”.

“Come Amministrazione – ha concluso il sindaco – ci siamo spesi, in questi anni, per la tutela di un lavoro pubblico stabile e di qualità. Sono tanti i risultati raggiunti per la salvaguardia e l’ampliamento dei diritti dei lavoratori, per la stabilizzazione dei precari e per l’assunzione di nuovo personale. L’augurio è quello di proseguire su questa strada, in un percorso sinergico avviato con i rappresentanti sindacali a livello regionale e territoriale, con l’obiettivo di dare risposte su temi fondamentali quali il lavoro ed il pieno sviluppo socio-economico del nostro territorio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.