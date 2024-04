Ex Reggina, Nicolas Viola segna a San Siro e ferma l’Inter sul pari

StrettoWeb

Sprazzi di Reggina a San Siro. Giornata sicuramente da ricordare per il reggino Nicolas Viola, uno dei prodotti più brillanti e tecnici usciti fuori dal Sant’Agata, ma anche uno degli ultimi dopo anni e anni di grandi talenti sfornati dal centro sportivo di Reggio Calabria. Il centrocampista del Cagliari ha segnato questa sera il gol del 2-2 con il a San Siro, fermando la capolista Inter sul pari. Viola ha approfittato di uno spiovente in area, incrociando in rete di collo dopo il fortuito tocco di Lapadula.

Per il centrocampista reggino è il secondo gol di fila in campionato, ancora contro una big, dopo la rete decisiva di settimana scorsa in Sardegna valsa il 2-1 contro l’Atalanta. Viola è uno dei punti fermi di Claudio Ranieri e nel finale è andato a un passo dalla clamorosa doppietta al 94′, non sfruttando a dovere un contropiede. “Forse è arrivato stanco”, ha detto il tecnico a fine gara commentando il colpo di testa telefonato e finito nelle braccia di Sommer.

