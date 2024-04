Giochi e divertimento per tutti i bambini: evento gratuito nel weekend sul Lungomare | INFO

StrettoWeb

Il Team della ih British School è entusiasta di annunciare l’evento “Celebrating Earth Day“, speciale evento sul Lungomare di Reggio Calabria, un’occasione per coinvolgere e sensibilizzare i bambini sull’importante tema del rispetto per il nostro pianeta.

La giornata è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni e si terrà sabato 20 aprile dalle ore 15:45 alle ore 18:00. L’evento, presso il Lungomare di Reggio Calabria, avrà come punto di incontro la zona circostante alla stazione Lido. L’obiettivo principale è quello di offrire ai bambini la possibilità di partecipare a giochi e attività legate al rispetto dell’ambiente.

Tutte queste attività saranno svolte in lingua inglese, offrendo un’esperienza immersiva e divertente per i bambini. Non è necessario essere esperti di inglese, l’importante è avere voglia di divertirsi e provare nuove esperienze!

Il programma dell’evento prevede un incontro iniziale alle 15:45, seguito dalle attività che si svolgeranno dalle 16:00 alle 18:00, con chiusura prevista per le ore 18:00. La partecipazione è gratuita, ma i posti son limitati ed è quindi necessario registrarsi tramite il sito web – https://www.britishschoolrc.com/earthday, contattando la sede della scuola in Via Argine Dx Annunziata 13, oppure chiamando allo 0965.20024.

