Europee, la lista Libertà di Cateno De Luca è il primo simbolo depositato al Viminale

“Che emozione, siamo i primi. Il primo simbolo ad esser stato depositato al Viminale stamane è quello della lista Libertà. Laura Castelli e Giuseppe Lombardo sono stati i primi ad entrate nelle stanze del ministero dell’interno, alle nostre spalle Renzi e Calenda. Sarà un segno del destino?”, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà.

“Grazie agli amici del Movimento per l’Italexit per il supporto e a tutti gli attivisti che hanno fatto la fila per giorni per permettere alla lista Libertà di potersi presentare ai nastri di partenza da numero 1. Che bello veder brillare la costellazione della libertà. Adesso la campagna elettorale può iniziare. Testa bassa e pedalare, tutti uniti verso la libertà”, conclude De Luca.

