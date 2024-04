Europee, Tajani: “ho deciso di candidarmi”

StrettoWeb

“Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni europee”. Lo ha annunciato il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al Consiglio Nazionale del partito all’Hotel Parco dei Principi a Roma. “Lo farò mettendoci tutte le mie forze ma senza far passare mai in secondo piano il mio ruolo di ministro e vice presidente del Consiglio. Mi perdonerà mia moglie se mi dedicherò alla campagna elettorale“, ha sottolineato Tajani.

“C’è una ragione politica e valoriale in questa scelta di candidarmi. Ritengo che sia giusto farlo per gli elettori, ma anche per tutti voi. Se un segretario di partito non ha il coraggio di mettersi in gioco, al servizio di chi gli ha dato fiducia, non sarebbe un buon segretario”, conclude Tajani.

