Europee, Speziali contro Calenda: “il Churchill dei Parioli”

“Se Calenda, evidentemente perché non ha argomenti politici, seri, solidi, credibili e concreti, persiste nell’offendere gente tipo gli amici Matteo Renzi, oppure Clemente Mastella (il quale mi onoro del fatto dell’essere lui stato persino mio testimone di nozze, assieme a Lorenzo Cesa) o Sandra Lonardo, sappia ‘er Churchill dei Parioli’ (ovviamente tale accostamento è assolutamente infondato ma molto credibilmente caricaturale), che avrà repliche non isolate, bensì di ciascun di noi, all’unisono, poiché stiamo cercando di costruire una lista, un percorso e poi, tra ‘simili e compatibili’ in politica, una comunità, termine ed ottica, secondo gli insegnanti di un illuminato quale fu Adriano Olivetti“. Lo dichiara Vincenzo Speziali membro del Bureau Politique dell’Internazionale Democristiana.

“Altro che ‘cultura della mafia’ con cui si è indirizzato, mendacemente a Clemente Mastella, il quale tra l’altro non solo da ministro della Giustizia, ma persino nelle vesti di componente della commissione parlamentare su tal deprecabile fenomeno (anni 92/94), si è battuto a viso aperto e con coraggio; così come smettesse, il solito Calenda, di rivoltarsi avverso Matteo Renzi – evidentemente per invidia del talento, superiore non solo a Calenda, bensì a molti altri – il quale lo nominò prima ambasciatore e poi ministro dello Sviluppo Economico”, ricorda.

“Orbene, se proprio Calenda, utilizza metodi e slogan ‘d’accattamente grillineschi (o post tali), siamo oltre il ridicolo, cioè all’incoerenza, tipica dei presunti tecnocrati e falsi (nonché poco credibili) moderati. Avanti, quindi con il tentativo messo in campo da Matteo Renzi, in cui mi ritrovo ogni giorno in modo maggiormente convinto, per di più assieme ai tanti amici con i quali facciamo politica (quella vera!), da molti anni, non vedendo l’ora di ‘scendere in campo’, a favore dei cittadini, dell’Italia e dell’Europa”, conclude Speziali.

