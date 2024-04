Europee, ecco il simbolo definitivo della lista Libertà di Cateno De Luca

StrettoWeb

Si è chiuso il quadro delle alleanze della Lista Libertà, l’ultimo movimento che entra a far parte della lista è “Il Vero Nord”, d’ispirazione leghista delusa dalla deriva salviniana. “Definitivo il simbolo e le alleanze, adesso ci prepariamo a chiudere le candidature”, afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della Lista Libertà. “Sono 19 le forze politiche che fanno parte del nostro progetto, un chiaro esempio di democrazia. Oltre alle 18 forze all’interno del simbolo possiamo contare anche sulla lista di Rassemblement valdôtain. Anche chi prima ci sottovalutava, adesso inizia a prenderci sul serio“, rimarca De Luca.

“Del resto la mia storia lo dimostra: faccio parlare i fatti, anzi le preferenze che i cittadini liberamente mi hanno sempre dato”, continua De Luca. “C’è chi negli anni ha lavorato per far prevalere l’astensionismo in occasione di competizioni elettorali, noi oggi invece ci imponiamo come lista che parla proprio a quegli italiani stufi della solita politica: dateci fiducia”, conclude Cateno De Luca.

