Europee, in Sicilia il patto tra il movimento “Sviluppo Ibleo” e Forza Italia

Il Movimento politico “Sviluppo Ibleo” si schiera al fianco di Marco Falcone e di Forza Italia in vista delle Europee di giugno. Oggi a Vittoria (Sala Avis, ore 18) un’assemblea pubblica sancirà il patto politico fra l’assessore regionale all’Economia, in corsa per un seggio a Bruxelles nel partito guidato da Antonio Tajani, e il movimento nato nel Ragusano su iniziativa di Andrea La Rosa, attivo da due decenni e notevolmente radicato sul territorio. Parteciperà all’incontro il consigliere comunale vittoriese Biagio Pelligra.

“Forza Italia, come ribadito dal nostro segretario Tajani – dichiara l’azzurro Falcone – è il naturale punto di riferimento per tutti i movimenti civici che lavorano nel campo del popolarismo, coniugando cultura liberale e sensibilità alle istanze sociali. Siamo felici di condividere assieme al Mpsi un percorso che punterà sulla difesa del territorio ragusano e degli interessi delle forze produttive, facendo seguire i fatti agli impegni che assumiamo dinanzi alla comunità degli Iblei”, conclude l’esponente FI.

