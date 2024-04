Europee, Sgarbi si candida con Cateno De Luca? “C’è questa possibilità”

StrettoWeb

Parte la campagna elettorale del Fronte della Libertà di Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord. In un teatro Quirino di Roma sold out, l’ex primo cittadino di Messina ha presentato partiti e movimenti con l’obiettivo di raggiungere lo sbarramento del 4% utile per eleggere europarlamentari a Bruxelles.

Ma è chiusa la lista? Sembrerebbe di no. E’ lo stesso De Luca ad annunciare dei possibili cambiamenti: “sì, con Vittorio Sgarbi ci siamo visti. Per lui le porte sono aperte e potrebbe candidarsi con noi. Attendiamo qualche giorno e vedremo cosa succede”.

