Europee, riapertura della trattativa tra Cateno De Luca e Democrazia Sovrana e Popolare?

E’ una provocazione? C’è realmente qualcosa che bolle? Francesco Amodeo, giornalista di inchiesta e candidato con il Fronte della Libertà di Cateno De Luca, rilancia l’idea di un accordo tra Democrazia Sovrana e Popolare ed il leader di Sud chiama Nord. “Dopo aver letto non so quanti messaggi di tutte le persone eccezionali che ho conosciuto tra gli attivisti di Democrazia Sovrana e Popolare, che ora mi scrivono che il 9 giugno non vogliono restare a casa. E che non vogliono vedere bruciare tutti i propri sacrifici sull’altare di paure personali, mi sento di dire a Francesco Toscano (del quale ho perso la grande stima che avevo) di non andare in Molise a fare l’ennesima maratona di facciata per poi dare voce ad un canto di dolore da martire del sistema che non gli si addice”, rimarca Amodeo.

“Toscano, vieni a Taormina con me”

“Caro Toscano, se quel sistema lo vuoi contrastare davvero. Se non vuoi essere su posizioni condivise solo da Diego Fusaro oltre te. Vieniti a prendere un caffè a Napoli. Facciamo un salto a Taormina insieme (quello che ti proposi un mese fa) e cerchiamo di riaprire last minute una trattativa. Tu e Rizzo avete dimostrato di non meritare nulla, che sia chiaro. Ma i vostri attivisti ed i vostri tesserati meritano qualsiasi passo indietro, e qualsiasi tentativo (che io farei prendendo un Maalox). Ma lo farei per loro e lo dico pubblicamente. Noi siamo quasi al 4% voi dite altrettanto. Vuol dire che ci sarebbe spazio anche per voi per irrompere a Bruxelles e cambiare per sempre le sorti del vostro partito e premiare i vostri attivisti ed i vostri dirigenti che un mese fa (ero presente) vi hanno dato mandato al 100% per quell’alleanza utile per bypassare le firme e la soglia di sbarramento. Non vi stimo. Non vi apprezzo più. Scrivo queste parole con il fegato che si contrae. Ma a Roma ho incontrato tutti i vostri attivisti, tutti i vostri dirigenti e la maggior parte di loro, che stimo fino al midollo, mi chiedono privatamente un ultimo tentativo”, sottolinea Amodeo.

“De Luca accetterebbe? Non lo possiamo sapere”

“De Luca accetterebbe? Non lo possiamo sapere. Ma un cattolico praticante conosce bene il valore del figliol prodigo. Lascia stare questa crociata in Molise. Tu e Rizzo mi avete fatto uno schema mesi fa per dimostrare che sarebbe stato impossibile raccogliere le firme in Molise e Valle d’Aosta e che quindi sarebbero saltate due circoscrizioni. Non perdere tempo. Non prendere per i fondelli chi vi segue. Passa per un caffè a Napoli. Avvertimi però che nel caso devo raddoppiare la dose di Maalox”, conclude Amodeo.

