Europee, Renzi: “sono convito che avremo 4 parlamentari europei”

“Sono contento che sia in prima fila con noi l’avvocato Gian Domenico Caiazza, alfiere del garantismo di questo Paese: perché uno dei grandi temi che caratterizza la nostra lista è quello di affermare la battaglia per una giustizia giusta. La battaglia contro il giustizialismo portata avanti dai grillini di ieri e di oggi è la nostra battaglia. E il fatto che Caiazza abbia scelto di metterci la faccia è un grande segnale”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito della lista per le elezioni europee Stati Uniti d’Europa.

“Vi racconterò perché penso che in politica la generosità paghi sempre. Non sul breve periodo, lo so. Ma il tempo prima o poi ti dà ragione. Lo stiamo vedendo in tanti settori, continueremo a farlo. E pertanto Italia Viva – che è il partito politico più forte della coalizione Stati Uniti d’Europa– non mette paletti o pretende riconoscimenti: Italia Viva fa politica mettendo candidati di altissimo livello. Candidati che se eletti in Europa faranno la differenza. Oggi abbiamo due parlamentari europei (Danti e Gozi) e io sono convinto che tra due mesi avremo raddoppiato la nostra presenza in Europa”, conclude Renzi.

