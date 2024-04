Europee, Renzi e Bonino presentano i capilista degli “Stati Uniti d’Europa” | NOMI

StrettoWeb

È stato presentato oggi ufficialmente a Roma, presso “La lanterna”, il simbolo della lista “Stati Uniti d’Europa” frutto dell’unione in primis di Italia Viva e +Europa pronta a correre alle prossime elezioni europee. Nel logo compaiono, dopo la scritta Renew Europe, i simboli di Più Europa con Emma Bonino, Iv, Psi, Radicali italiani, Libdem e Italia c’è al centro.

“Non è la lista Bonino-Renzi”

“Non è la lista Bonino-Renzi. Oggi il mondo è cambiato e l’Ue deve cambiare anche lei rapidamente se non vuole condannarsi all’irrilevanza globale. Fino a oggi tutti hanno parlato male di questo nuovo progetto, oggi parliamo noi. Ho fatto una proposta politica e sono grata a tutti coloro che hanno sposato il progetto con entusiasmo”, ha dichiarato Emma Bonino.

I capilista

Emma Bonino sarà capolista di Stati Uniti d’Europa nel Nord ovest. Lo ha annunciato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Gli altri capolista sono: al Nord Est Graham Watson (Alde), al centro Giandomenico Caiazza (storico avvocato di Enzo Tortora), al Sud il segretario del Psi Enzo Maraio, nelle isole Rita Bernardini dei radicali. “Non c’è nessuno di Iv – ha detto Renzi – io sono orgoglioso, perché non siamo a mettere le bandierine, noi siamo qua per dire che al progetto degli Stati Uniti d’Europa crediamo come scelta costitutiva”.

