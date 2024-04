Europee, i NOMI dei candidati della lista Libertà di Cateno De Luca dell’intero Sud

StrettoWeb

Presentati oggi a Napoli all’hotel Ramada i candidati della circoscrizione Sud. Capolista come negli altri collegi Cateno De Luca e Laura Castelli, a seguire Capitano Ultimo. “La lista Libertà si batte per difendere i diritti degli italiani a partire dalla sanità. Quest’Europa ci sta imponendo tagli su tagli. Non è accettabile, l’Italia non può subire queste politiche folli rimanendo in silenzio. Cosa fa questo governo? Noi proponiamo di metter fuori dai vincoli europei la sanità, per noi la cura e la vita delle persone non possono essere considerati debito cattivo. Noi andiamo avanti con Cateno De Luca a testa alta”, afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

De Luca: “gli unici con una proposta concreta e credibile”

Il leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, Cateno De Luca, impossibilitato a raggiungere la conferenza perché rimasto bloccato a causa di un incidente in autostrada ha ribadito la sua fiducia agli uomini e le donne che hanno scelto di rappresentare il messaggio di Libertà anche in questo territorio.

“Oggi- ha affermato De Luca- siamo gli unici con una proposta concreta e credibile. Una credibilità che abbiamo conquistato sul campo per la nostra storia politica. Il nostro è un progetto nato per dare risposte concrete, che guarda ai bisogni della gente perché siamo vicini alle persone, viviamo il territorio. Non come chi da dentro i palazzi ritiene di poter legiferare senza aver mai amministrato neanche un condominio. Torneremo a Napoli l’1 e il 2 giugno per la prima festa della “contro Repubblica”, cioè della repubblica sostanziale rispetto a quella formale”.

I candidati

Cateno De Luca

Laura Castelli

Capitano Ultimo

Aiello Piera

Amodeo Francesco

Amoruso Donato

De Donato Pino

Di Lella Katia

Di Matteo Nicola

Foresta Annalisa

Gianpaolo Nicola

Giannone Veronica

Migliaccio Teofilo

Piccone Paola

Rizzo Enrico

Rossi Dino

Sberna Maria

Vallefuoco Fortuna

Domani appuntamento a Verona al Liston 12 per presentare i candidati della circoscrizione Nord-Orientale.

