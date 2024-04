Europee, i NOMI dei candidati della lista Libertà di Cateno De Luca del Nord/Est

StrettoWeb

Si è concluso oggi a Verona il tour nazionale di presentazione dei candidati della lista Libertà. Oggi al Liston 12 ufficializzate le candidature nella circoscrizione Nord-Orientale. “Quando abbiamo deciso di costruire un percorso insieme abbiamo lavorato per mettere insieme 20 punti che oggi sono il nostro programma elettorale. Un programma che noi, abbiamo a differenza degli altri”, ha sottolineato Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

De Luca: “il progetto Libertà è l’unico progetto che valorizza i territori”

“Siamo i primi- afferma il leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà Cateno De Luca– ad aver chiuso le liste perché non abbiamo bisogno di portare avanti contrattazioni. La nostra, diversamente da altri, non è una lista di scopo. Il nostro è un progetto che vede insieme anime diverse unite da un unico comune denominatore meno Europa più equità, meno Europa più sovranità, meno Europa più federalismo. Ci siamo ritrovati in questo progetto di Libertà condividendo punti specifici. Il progetto Libertà è l’unico progetto che valorizza i territori, che da spazio a quelle realtà che rivendicano la lotta al centralismo. Venti anime che hanno costruito un progetto nel quale nessuno di noi si è permesso mai di imporre nulla all’altro. Uomini e donne libere– ha concluso De Luca- che hanno messo le proprie esistenze a disposizione di un percorso che ci porterà in Europa”.

Candidati

Cateno De Luca

Laura Castelli

Francesco Amodeo

Mauro Beccari

Vito Comencini

Greta Corso

Sara Cunial

Mirko De Carli

Chiara Vanessa Michelon

Cinzia Pasi

Enrico Rizzi

Ugo Rossi

Paolo Silvagni

Giorgia Tripoli

Simona Zito

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.