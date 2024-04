Europee: le intenzioni di voto di SWG, ecco i partiti che superano lo sbarramento | DATI

StrettoWeb

Tutti i partiti politici di maggioranza ed opposizione sono in fibrillazione in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Nell’ultimo sondaggio di SWG per LA7 porta Fratelli d’Italia al 27,2%, cala il Partito Democratico al 19,4% (-0,4%) ed il Movimento 5 Stelle con 16% (+0,4%).

Forza Italia si attesterebbe all’8,4%, la Lega di Salvini all’8,6%. Sopra la soglia di sbarramento l’Alleanza Verdi – Sinistra con il 4,1%. Azione sarebbe al 4,2%. Gli Stati Uniti d’Europa, la lista di Renzi e Bonino, si attesta al 5,2%. Pace Terra Dignità di Santoro sarebbe al 1,8%, mentre il Fronte della Libertà di Cateno De Luca all’1,9%.

Per quanto riguarda le coalizioni il centrodestra stacca di oltre 20 punti il centrosinistra (44,2% contro il 23,5%)

