“E’ uscita questa indiscrezione: Libertà sarebbe al 3,7% in base ad un sondaggio della Ghisleri che sarà reso noto stasera su Porta a Porta”. E’ quanto afferma soddisfatto Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord.

“Continuo a sostenere che i sondaggi sono degli indizi ma non ci sono dubbi che la continua crescita di Libertà che si registra in tutti i sondaggi ci fa ben sperare. Stasera vedremo porta a porta per ascoltare queste novità”, è quanto afferma Cateno De Luca.

