Europee, Iannini e Martusciello al Parlamento UE con una delegazione calabrese

Una delegazione di amministratori locali della Calabria, accompagnata dall’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello e dall’architetto Eliseo Iannini, candidato per Forza Italia alle prossime Europee nella circoscrizione Meridionale, ha visitato il Parlamento europeo. La trasferta a Bruxelles va inserita in un ampio programma teso ad avvicinare sempre più i territori della circoscrizione meridionale all’Europa con l’intento di renderla partecipe e più vicina alle loro aspettative. Uno dei punti fermi della campagna elettorale di Iannini riguarda i fondi comunitari, tallone d’Achille dell’Italia del sud, per i quali sono indispensabili conoscenza della materia, capacità progettuale e sinergie.

“Lavoreremo per un’Europa più attenta alle esigenze dei cittadini. Usiamo il nostro voto per rafforzare i nostri territori in Europa”, ha detto Eliseo Iannini. “Noi contraddistinti da esperienza e capacità. Dobbiamo continuare su questa strada”, ha concluso l’europarlamentare Fulvio Martusciello.

