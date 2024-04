Europee, Germanà (Lega): “vogliamo più Italia in Europa”

StrettoWeb

“Dopo aver scoperto che la sinistra ha ricevuto cifre milionarie da Soros, oggi apprendiamo anche, dalle anticipazioni del libro ‘Controvento’ di Matteo Salvini, le sue coraggiose rivelazioni su Angela Merkel ed Emmanuel Macron che avevano fatto pressioni perché non volevano le elezioni anticipate in Italia“. Così in una nota il senatore Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama.

“Stop intromissioni estere nel nostro Paese: più Italia in Europa e non viceversa”, conclude Germanà.

