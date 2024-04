Europee, De Luca: “tutti i sondaggi ci danno in crescita”

StrettoWeb

“Ogni settimana che passa, tutti i sondaggi ci danno in crescita. La nostra è la prima forza politica che ha definito le liste e stiamo correndo perché abbiamo la necessità di far passare il nostro messaggio. Penso che per questa sfida lo spazio ci sia”. E’ quanto ha detto Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, federatore della lista Libertà e sindaco di Taormina, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress, in vista delle elezioni europee.

“La nostra libertà ci ha portato a creare la costellazione di 19 movimenti civici per lanciare la sfida a quella che per noi è un’Europa liberticida. Il comune denominatore è molto semplice: meno Europa e più Italia, meno Europa e più sovranità, meno Europa e più federalismo, più autonomia”. I movimenti coinvolti non condividono più questa Europa e non accettano che l’Europa non faccia il suo mestiere”, conclude De Luca.

