Europee, De Luca: “Renzi e Calenda ci hanno copiati…”

Tradizionale diretta social da Napoli, per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore del Fronte della Libertà, in partenza per Verona dove si terrà la presentazione della lista del Nord/Est. “Renzi e Calenda ci hanno copiato. Siamo stati tanto criticati per il nostro simbolo ma Azione e Stati Uniti d’Europa hanno messo i simbolini all’interno del logo. Adesso che diranno di loro?“, rimarca De Luca.

“Mastella? E’ rimasto fregato, mister stai sereno lo ha praticamente escluso, un pò come successo a Cuffaro che, ricordo, è ancora in trattative con la Lega di Salvini”, conclude De Luca.

