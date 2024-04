Europee, De Luca: “il popolo del Nord è stanco di Salvini. Vannacci? Sarà capolista della Lega in tutta Italia”

StrettoWeb

Diretta social da Diamante per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. “Abbiamo trascorso una nottata di discussioni e confronti vari. Il progetto Libertà va avanti così senza se e senza ma, i tempi non ce li facciamo dettare da nessuno”, sottolinea il sindaco di Taormina.

“La Lega? Il popolo del Nord è stanco di Matteo Salvini. Vannacci? I miei contatti all’interno del Carroccio mi hanno detto che il vicepremier lo vuole mettere capolista in tutta Italia. Noi siamo realmente l’unica lista federalista e antisistema”, conclude De Luca.

