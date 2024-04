Europee, De Luca: “Cuffaro in trattativa con Salvini con la mediazione di Sammartino”

StrettoWeb

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, è a Milano per presentare i candidati della lista Libertà in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Nella tradizionale diretta social, il sindaco di Taormina, spiega: “Totò Cuffaro sta trattando con Matteo Salvini con il tramite del leader della Lega siciliana, il vicepresidente Luca Sammartino. Noi non staremo mai con i Cuffaro di turno”.

“Libertà è un progetto con un’onestà intellettuale e politica che non ha pari. Noi facciamo tutto alla luce del sole, gli altri cercano di raccattare voti di qua e di là. Lombardo? Passerà i suoi voti a Caterina Chinnici candidata con Forza Italia ed a Tamajo per bruciare il buon Falcone”, conclude De Luca.

