Europee, Rizzo e Toscano: “De Luca vomita stupidaggini”. Cateno: “prendetevi maloox”

Ormai volano gli stracci tra De Luca, Rizzo e Toscano con un rocambolesco botta e risposta tra i leader di Sud chiama Nord e Democrazia Sovrana e Popolare. Il mancato accordo per le elezioni europee ha portato ad una tensione altissima tra questi movimenti con continui battibecchi.

L’attacco di Rizzo

“Le cose contro cui vale la pena di battersi in politica sono il trasformismo e l’ipocrisia . Non esiste nulla di peggio che propagandare tutto ed il contrario di tutto. “Etna e Forza Etna, fuori e dentro UE e Nato, con i droni e a favore e contro il green pass”, insomma “Franza Spagna, purché se magna”. La foto di un ex leghista Veneto con chi porta la bandiera siciliana è emblematica, chissà cosa ne pensano Veneti e Siciliani?”, è quanto afferma Marco Rizzo.





Toscano: “De Luca vomita stupidaggini”

“La macchietta di Fiumedinisi, dalla cui fantasia è nata la lista “herpes a grappolo”, continua a vomitare stupidaggini contro di noi in un italiano stentato. Andate sulla sua pagina facebook e fatevi due risate”, è quanto afferma Francesco Toscano.

De Luca: “siete i soliti servi sciocchi del sistema”

“Maalox per il povero Marco Rizzo. Il buon Vito Comencini era uno dei candidati di Rizzo – Alemanno già il 15 febbraio scorso quando avevamo sottoscritto l’intesa già nota a voi. Siccome Vito Comencini è una persona seria ha deciso di rimanere con il suo movimento “Popolo Veneto” nella lista Libertà non facendosi strumentalizzare di Rizzo ed Alemanno. Io e Comencini siamo federalisti da sempre! Spiegatelo al signor disoccupato con 6 mila euro netti al mese di vitalizio già riscosso alla tenera età di 55 anni alias Marco Rizzo detto anche il comunista con il Rolex. Caro Rizzo siete i soliti servi sciocchi del sistema, sto per mandarti un po’ di maalox”. E’ quanto ha scritto sul proprio profilo facebook, Cateno De Luca.

