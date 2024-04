Europee, De Luca: “Castelli lo ringrazio, ecco perchè”

StrettoWeb

Tradizionale diretta social per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, sul tema delle imminenti elezioni europee. “Castelli è andato via? Lo ringrazio per quanto ha fatto. Lui è stato fondamentale per avere contatti con Comencini, che sarà capolista, con Grande Nord e con i 4 consiglieri regionali della Valle d’Aosta. Problemi con ItalExit? La vera motivazioni la sa solo lui”, rimarca De Luca.

“Rizzo? Lui e Toscano parlano sempre contro di noi. La verità è che, con un accordo con noi, loro non erano eletti sicuro e stanno strumentalizzando i lori volontari e militanti. Alternativa popolare di Bandecchi? Dice che non deve raccogliere le firme ma non è vero, la norma parla chiaro. Alemanno? Spero che qualche suo militante possa capire e stare con noi con il Fronte della Libertà”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.