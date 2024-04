Europee, De Luca a Bolzano: “pronti ad ampliare il nostro progetto di Libertà”

StrettoWeb

“Oggi a Bolzano un momento con la stampa per illustrare il progetto Libertà e ufficializzare la nomina di Luca Crisafulli come referente del neonato Coordinamento per il Trentino Alto Adige di Sud Chiama Nord”, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. “Il nostro progetto di Libertà per le elezioni europee è già in movimento e anche qui possiamo contare sul sostegno del Coordinamento per il Trentino Alto Adige, che ha già oltre cinquanta iscritti. Siamo determinati a rafforzare la nostra presenza su tutto il territorio nazionale. Grazie all’avvocato Luca Crisafulli per il suo impegno mirato a far crescere Sud chiama Nord”, rimarca De Luca.

“Grazie al giornalista Paolo Florio per aver coordinato i lavori e a tutta la stampa che oggi è stata presente per conoscere meglio il nostro progetto di Libertà. Ne abbiamo parlato, abbiamo spiegato le nostre proposte per un’ Europa più equa e non più liberticida. Il 20 aprile a Verona presenteremo i candidati della lista Libertà per il collegio. Siamo pronti come sempre a fare la differenza“, conclude De Luca.

