Europee, la Dc di Cuffaro raccoglie le firme per la lista di Santoro

“Per poche centinaia di firme della Sardegna e della Sicilia, pur avendone raccolto più di 90 mila, rischiamo di non presentare la nostra lista. Vi scongiuro: fate circolare subito questa richiesta di aiuto con i vostri social, diffondete l’elenco dei nostri banchetti in Sicilia, chiamate tutti i vostri conoscenti residenti nelle isole per metterli in contatto con noi, per mandarli a firmare nei comuni. Datemi la mano”, questo l’appello lanciato sui social da Michele Santoro promotore della lista di Sinistra “Pace, terra e dignità”. A raccogliere l’invito sarebbe stata la Democrazia cristiana, il partito di Totò Cuffaro, che starebbe mobilitando i propri militanti per aiutare Santoro nella raccolta firme in Sicilia. La stranezza sta nel fatto che la Dc, sull’Isola, è interna nel centrodestra, mentre la lista di Santoro è a sinistra del Pd.

De Luca: “ma come ti sei ridotto caro Michele Santoro?”

“Totò Cuffaro in soccorso di Michele Santoro? Tutto è possibile in Sicilia pur di tentare di limitare la nostra ascesa al 4%! Perché il buon Totò non aiuta anche il nostro amico Marco Rizzo che è in grosse difficoltà per le firme nel collegio isole? Preso atto della magnanimità di Cuffaro ci chiediamo perché non deve aiutare anche tutti gli altri per la raccolte delle firme visto che nessuno gliel’ha chiesto? I voti non puzzano e le firme non puzzano. Ma come ti sei ridotto caro Michele?”, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà.

