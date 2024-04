Europee, Cateno De Luca presenta a Roma i candidati della lista Libertà: “Calenda ci copia”

StrettoWeb

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, ha presentato a Roma, al Teatro Quirino, i candidati della circoscrizione Centro dove i capilista, così in tutta Italia, saranno il sindaco di Taormina e l’ex viceministro Laura Castelli. “Una bella partecipata conferenza stampa oggi a Roma al teatro Quirino per presentare i candidati e le candidate della lista Libertà per la Circoscrizione centro. Abbiamo chiuso e presentato ufficialmente gli uomini e le donne che rappresenteranno in questo collegio il nostro progetto di Libertà. Ieri ci schernivano oggi ci copiano”, è quanto afferma De Luca.

“Calenda pare abbia presentato un simbolo con ben 9 alleati all’interno. Da soggetto di periferia dell’impero non avrei mai pensato di essere preso a modello. Poi presenteremo la fattura a Salvini che scrive più Italia meno Europa. Come fa a dirlo dopo che ha votato la Pac? Noi siamo uomini e donne liberi, pronti a fare questa battaglia, non finalizzata alla poltrona ma a rompere schemi oligarchici“, rimarca De Luca.

Il tour per la presentazione dei candidati è partito due giorni fa da Palermo per arrivare ieri Milano. Domani De Luca, alle ore 16, sarà a Napoli. Sabato 20 aprile tappa a Verona.

