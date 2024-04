Europee, Cateno De Luca presenta a Milano i candidati della lista Libertà: “supereremo il 4%”

StrettoWeb

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, ha presentato a Milano, i candidati della circoscrizione Nord/Ovest dove i capilista, così in tutta Italia, saranno il sindaco di Taormina e l’ex viceministro Laura Castelli. “Meno Europa, più Italia; meno Europa più sovranità; meno Europa più federalismo; meno Europa più equità. Questo è il comune denominatore che ha visto 19 movimenti lavorare assieme per dare vita ad un manifesto per la libertà, articolato in 20 punti”, ha affermato De Luca nel suo intervento.

“Sondaggi di istituti nazionali, non commissionati da noi, ci danno oltre il 2%. E la cosa più importante è che ogni sondaggio ci dà in costante crescita. Sono convinto che supereremo il 4%”, evidenzia De Luca.

Il tour per la presentazione dei candidati è partito ieri da Palermo per arrivare oggi Milano. Domani mattina De Luca sarà a Roma, al Teatro Quirino, mentre ⁠venerdì 19 aprile alle 16 sarà a Napoli. Sabato 20 aprile tappa a Verona.

