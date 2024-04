Europee, Cateno De Luca corteggia Orlandino Greco per la lista Libertà: “pensaci sino a martedì…”

StrettoWeb

Ultima tappa in Calabria per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federazione della lista Libertà. “Siamo stati a Castrolibero per una serenata politica al Sindaco Orlandino Greco. Abbiamo chiesto a Orlandino di incarnare il mitico Orlando Furioso per il territorio. Il Sindaco di un comune che porta già nella sua denominazione la parola “libertà” non può che essere il protagonista ideale di questo progetto“, rimarca De Luca.

“Castrolibero è un luogo dove la libertà è parte integrante dell’essenza stessa del territorio, grazie alla sua posizione che offre una visione aperta e libera sull’ambiente circostante. Grazie, Sindaco Orlandino Greco, per questo momento e per l’ospitalità. Adesso pensaci seriamente…fino a martedì c’è tempo… Chissà”, conclude De Luca.

