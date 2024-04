Europee: anche Adinolfi nel listone di Cateno De Luca, ecco il simbolo definitivo (?)

StrettoWeb

Il Fronte della Liberta, la lista nata in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno, arriva alla sua forma definitiva (forse) con l’ultima conferenza stampa che si è conclusa poco fa in un noto albergo di Roma dove non sono mancate delle sorprese. Difatti, c’è anche Mario Adinolfi con il suo movimento “Il popolo della famiglia” nel listone creato dal sindaco di Taormina. Hanno aderito anche Fronte Verde con Vincenzo Galizia e Giacomo Rossi, consigliere regionale Marche; Progresso sostenibile con l’ex eurodeputata Giulia Moi; Sovranità con Marco Mori. Presente anche il logo di Sicilia Vera, altra creatura di De Luca, all’interno del simbolo.

De Luca: “puntiamo ad andare oltre il 4%”

“Qualcuno dice che sono l’uomo delle imprese impossibili, finora abbiamo anche sfidato le leggi della fisica e ci siamo riusciti. È ovvio che puntiamo ad andare oltre il 4% alle prossime elezioni europee“. Lo ha detto il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca. “Molte forze politiche che fanno parte di questo progetto già si sono misurate in altre occasioni. Non parto dal presupposto che in politica la somma fa il totale, ma dobbiamo avere invece la capacità di far diventare quelle esperienze politiche e quei numeri un moltiplicatore, col comune denominatore Libertà – ha aggiunto -. Ci sono tutte le condizioni, lo dicono già i sondaggi (anche se per me i sondaggi sono indizi) che questo è un progetto che cresce di settimana in settimana”.

Adinolfi: “noi il vero Terzo Polo”

“La partita di queste elezioni europee riguarda chi sarà il vero terzo polo. Noi siamo una grande opzione per gli italiani. Non si può cancellare l’esperienza del cattolicesimo politico ed è doveroso, da parte mia, ringraziare Cateno De Luca e Laura Castelli”, rimarca Mario Adinolfi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.