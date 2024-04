Escursione al Geosito delle Rocche di Prastarà

StrettoWeb

L’escursione Masella – Prastarà di domenica 21 aprile, organizzata dall’ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport Arcidiocesi di Reggio Calabria e dall’Associazione Culturale Vincenzo Luca Romeo con il patrocinio morale del Comune di Montebello Jonico, in collaborazione con le parrocchie S.S. Cosma e Damiano di Masella e Maria SS. Della Presentazione di M.J. e la Consulta delle Associazioni del Comune di Montebello Jonico, prevede un percorso ad anello di 6 km.

La passeggiata per le famiglie è stata organizzata dall’Ufficio di Sport Turismo e Tempo Libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, dice il direttore Don Giovanni Zampaglione, per raggiungere quello che è l’obiettivo principale per tutti: STARE INSIEME E FARE COMUNIONE nello spirito della condivisione e della gioia di ritrovarsi.

Un’escursione alla portata di tutti, rivolta soprattutto alle famiglie della comunità montebellese che offrirà moltissimi spunti di riflessione sulle grandi potenzialità di questo territorio… “Coltivare e custodire il creato è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo sia un giardino, un luogo abitabile per tutti“, Papa Francesco.

Sarà un’esperienza che vedrà coinvolti lo spirito e il corpo in un incontro unico con il paesaggio primaverile vestito di verdi contrasti immersi nel blu del cielo e del mare. Dopo il raduno in piazza chiesa partiremo insieme per fermarci prima al Calvario e successivamente all’Edicola rurale dedicata ai Santi Cosma e Damiano per la celebrazione della Santa Messa.

Si proseguirà su una strada sterrata in lieve salita costeggiando dei muri a secco fino a giungere alle Rocche di Prastarà. Da qui lungo il percorso è possibile ammirare sulla destra il panorama dello stretto di Messina e, sullo sfondo, la bella veduta dell’Etna, mentre sull’altro costone si vedono le maestose Rocche di Pentidattilo e di Santa Lena.

All’interno delle rocche si apre una grande spelonca, detta volgarmente “La caverna dei ladri“. È noto come in essa siano stati ritrovati utensili e suppellettili da cucina e altro materiale di epoca antica, reperti archeologici, risalenti all’età del bronzo, nel periodo compreso tra il 2200 e il 900 a.C.

Dal punto di vista geologico sono delle Rocche sedimentarie calcareniti mioceniche tra i cui blocchi esistono anfratti e grotte che tra il IX° e il X° videro S. Elia il Giovane, noto anche come S. Elia di Enna, aggirarsi in preghiera e meditazione.

Il luogo venne scelto dal regista Pietro Germi per il film “Il brigante di tacca del lupo” interpretato da Amedeo Nazzari e Cosetta Greco (anno 1952). Il panorama offerto dalle rocche si è prestato perfettamente alle esigenze tecniche del regista che qui rievoca uno scontro tra bersaglieri e banda di briganti, in pieno stile western!

PROGRAMMA:

Ore 9:00 – Raduno a Masella in Piazza Chiesa (parcheggio automobili), registrazione partecipanti.

Ore 9:30 – Inizio escursione (circa 3 km di percorso)

Ore 10:30 – Celebrazione della Santa Messa presso l’Edicola dei Santi Cosma e Damiano

11:00 – passeggiata intorno al geosito delle rocche di Prastarà che ci consentirà di scoprire: l’asceterio di Sant’Elia, gli anfratti naturali delle rocce, la flora tipica del luogo

ore 13:00 – Pranzo al sacco presso il Castelletto

Ore 15:00 – Rientro al punto di partenza (circa 3km di percorso) animazione dolci e caffè

Guida a cura della Consulta delle Associazioni del Comune di Montebello Jonico.

