Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Confindustria

StrettoWeb

E’ Emanuele Orsini il nuovo Presidente di Confindustria che, con la sua guida, punterà ad essere “centrale, di prospettive, di proposte. Una Confindustria che vorrà fare sintesi”. L’imprenditore emiliano lo sottolinea subito dopo il voto che lo ha designato prossimo leader degli industriali: “dovrà essere piena di proposte in Italia e in Europa, per poter dare al Governo e all’Europa soluzioni per la crescita delle nostre imprese”.

Occhiuto: “buon lavoro a Orsini e grazie a Bonomi”

“Congratulazioni a Emanuele Orsini, da oggi nuovo presidente designato di Confindustria. Gli auguro buon lavoro per la sfida che si accinge a raccogliere, nella convinzione che saprà proseguire la positiva opera del suo predecessore Carlo Bonomi, che ringrazio per quanto fatto, dando impulso alla sviluppo economico e rafforzando la capacità di dialogo con cui Confindustria e Regione Calabria hanno collaborato proficuamente in questi ultimi anni”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.