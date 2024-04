Elezioni, Renzi si candida alle Europee

StrettoWeb

Matteo Renzi si candiderà all’ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque. E’ quanto ha annunciato Emma Bonino, leader della lista Stati Uniti d’Europa, insieme all’ex premier. “Oggi parte finalmente la campagna elettorale che noi condurremmo sui grandi temi europei, convinti che un’Europa più forte e coesa sia la migliore garanzia per la difesa e la promozione dei valori e della prosperità dei cittadini europei e italiani. Ho deciso di raddoppiare il mio impegno, candidandomi nella testa di lista anche nella circoscrizione del centro, oltre che capolista al Nord Ovest“, sottolinea Bonino.

“Tutti i candidati della Lista Stati Uniti d’Europa si sono impegnati, se eletti, a lasciare eventuali altri incarichi e andare al Parlamento europeo.

E ora tuffiamoci nella campagna elettorale, sfidando sovranisti e anti europeisti nel nome degli Stati Uniti d’Europa”, rimarca Bonino.

