Elezioni Regionali Basilicata: tutti i candidati, legge elettorale, sondaggi | DETTAGLI

StrettoWeb

Sono tre i candidati alla carica di governatore per le Regionali in Basilicata del prossimo il 21 e il 22 aprile. I seggi resteranno aperti domenica 21 dalle 7:00 alle 23:00 e il giorno seguente dalle 7:00 alle 15:00. L’uscente Vito Bardi è sostenuto dal centrodestra ma anche da Italia Viva e Azione. A sfidarlo ci sono il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese ed il giornalista Eustachio Follia (Volt). Cinque assessori su cinque e 18 consiglieri su 20 uscenti sono ricandidati per le elezioni regionali. Gli unici due uscenti non ricandidati sono Carlo Trerotola che nel 2019 fu il candidato governatore della coalizione di centrosinistra, e Giovanni Perrino, che ha fatto due mandati con il M5S.

L’ultimo sondaggio, è testa a testa tra Bardi e Marrese

Le intenzioni di voto di Ipsos con committente “La Nuova del Sud”, evidenziano un testa a testa tra il presidente uscente, Vito Bardi del centrodestra e Piero Marrese del centrosinistra. Staccatissimo il terzo candidato Eustachio Follia di Volt.

I partiti

Secondo il sondaggio Bidimedia, il primo partito in Basilicata sarebbe Fratelli d’Italia tra il 18,2% ed il 22%, a seguire i Dem tra il 16,2% ed il 19,8%, il M5S tra il 14,4% ed il 17,6%, Forza Italia tra l’11,1% ed il 13,9%. La Lega si attesterebbe tra il 3,5% ed il 4,7%. Bene Azione tra il 4,5% ed il 6,1% e Basilicata Casa Comune tra il 5,6% ed il 7,6%. Risultato soddisfacente anche per l’Alleanza Verdi – Sinistra.

Liste a sostegno di Bardi

A sostegno di Bardi sono state presentate sette liste: Forza Italia (in comune con Noi moderati), Fratelli d’Italia, Lega, Azione, Udc-Dc con Rotondi-Popolari Uniti, Orgoglio lucano e La Basilicata Vera.

Liste Marrese e Follia

Per Marrese, le liste sono cinque: Pd, M5S, Avs-Ev-Psi-Si-Basilicata Possibile, Basilicata Casa Comune e Basilicata Unita. Per Follia, c’è invece la lista di Volt.

Tutte le liste

Fratelli d’Italia

Potenza:

1. Carmine Cicala

2. Tommaso Coviello

3. Alessandro Galella

4. Michele Napoli

5. Maddalena Fazzari

6. Vincenzo Castaldi

7. Giuseppe Giuzio

8. Donatella Merra

9. Rossana Mignoli

10. Francesco Osanto

11. Vincenzo Robortella

12. Ivana Smaldini

13. Rosita Solimando

Matera:

1. Piergiorgio Quarto

2. Rocco Leone

3. Cosimo Latronico

4. Luca D’Amelio

5. Mariapina Cosentino

6. Carlotta Grieco

7. Mariangela Pia Carriello

Forza Italia

Potenza:

1. Gianuario Aliandro

2. Gerardo Bellettieri

3. Cannizzaro Francesco

4. Francesco Cupparo

5. Dell’Aquila Anna

6. Giuseppe Grande

7. Giusy Laurino

8. Ester Mira

9. Fernando Fortunato Picerno

10. Francesco Piro

11. Alessandra Sagarese

12. Mariassunta Telesca

Matera:

1. Michele Casino

2. Leonardo Cosentino

3. Lucrezia Guida

4. Luisa Lacava

5. Maria Giovanna Merlo

6. Gianluca Modarelli

7. Raffaele Carmelo Ripoli

Lega

Potenza:

1. Pasquale Pepe

2. Maria Baccellieri

3. Gianmarco Blasi

4. Giuseppe Donatello

5. Francesco Fanelli

6. Cristina Florenzano

7. Mariangela Lorena Giorgio

8. Carlo Griesi

9. Maura Pinto

10. Stefania Polese

11. Gerardina Sileo

12. Enrico Spera

13. Mario Tusa

Matera:

1. Rocco Salvatore Fuina

2. Rossella Florence Maragno

3. Antonia Maria Anna Novellino

4. Francesca Panetta

5. Giuseppe Papapietro

6. Domenico Raffaele Tataranno

7. Donato Verre

UDC

Potenza:

1. Vincenzo Clemente

2. Carlo Paolo Collarino

3. Antonio Emanuele

4. Viviana Gallicchio

5. Carmela Iannella

6. Donato Felice Lapolla

7. Miriam Lisi

8. Luigi Lomio

9. Valeria Molinaro

10. Adele Monteverde

11. Sergio Potenza

12. Giacomo Reale

13. Matteo Stigliani

Matera:

1. Cappiello Antonio

2. Carbone Francesco

3. Cavallo Giuseppe

4. Clemente Vincenzo

5. Durante Ivana

6. Montesano Nicoletta

7. Modarelli Luana

Azione

Potenza:

1. Pittella Maurizio Marcello Claudio

2. Pessolano Donato

3. Carfora Teresa

4. Di Trani Michele

5. Guarini Filomena

6. Laguardia Paolo

7. Laino Anna

8. Masino Assunta

9. Pace Aurelio

10. Padula Marina

11. Pugliese Costantino Gerardo

12. Raimondi Rosa Antonia in Massari

13. Scalise Anna detta Annamaria

Matera:

1. Acito Enzo

2. Cosma Salvatore

3. Defilpo Chiara

4. Giannasio Paolo

5. Morea Nicola

6. Sarlo Concetta

7. Violetto Adriana

Orgoglio Lucano

Potenza:

1. Antenori Angelo

2. Archetti Maddalena

3. Baldassarre Vincenzo

4. De Grazia Rosa

5. De Luca Dario

6. Gaudioso Margherita Domenica

7. Giorgetti Gino

8. Grieco Anna Maria

9. Latorraca Annamaria

10. Polese Mario

11. Rosella Alessandro Angelo

12. Sperduto Donato

13. Zuardi Nicola

Matera:

1. Braia Luca

2. Di Matteo Antonio

3. Giammetta Maridemo

4. Lazazzera Angelo

5. Fanelli Chiara

6. Cirigliano Giusy

7. Antezza Nunzia

Partito Democratico

Potenza:

1. Michele Caruso

2. Marilina Ciaco

3. Cinzia D’Agostino

4. Donato Distefano

5. Bruna Gagliardi

6. Anna Giovinazzo

7. Piero Lacorazza

8. Antonello Molinari

9. Carmela Petruzzelli

10. Donatello Pinto

11. Nico Sabina

12. Michele Saportio

13. Barbara Cristina Verrastro

Matera:

1. Filomena Buccello

2. Roberto Cifarelli

3. Nicoletta Gentile

4. Marco Losenno

5. Francesco Mancini

6. Antonella Marinaro

7. Gianna Racamato

Basilicata Casa Comune

Potenza:

1. Angelo Chiorazzo

2. Antonella Basilio

3. Cammarota Aldo

4. Federica D’Andrea

5. Tania Di Vittorio

6. Gianni Leggeri

7. Maria Urbano Lovaglio

8. Giampiero Maruggi

9. Graziano Scavone

10. Angelo Raffaele Sigillito

11. Faustina Tagliente

12. Rosa Antonia Viola

13. Massimo Zullino

Matera:

1. Lindo Monaco

2. Colucci Alessandra

3. Dimona Franco

4. Mastronardi Mirna

5. Lisanti Emiliana

6. Favoino Giuseppina

7. Vizziello Giovanni

Alleanza Verdi Sinistra-Partito Socialista-Basilicata Possibile

Potenza:

1. Giuzio Francesco Carmine

2. Albano Mariateresa

3. Libonati Lucio

4. Chiarito Concetta

5. Pesacane Paolo

6. Dicorato Maria Antonietta

7. Valvano Livio

8. Dubla Stefania

9. Bochicchio Antonio

10. Fidanza Porzia

11. Di Bello Giuseppe

12. Mecca Giulia

13. Priore Giuseppe

Matera:

1. Digilio Giuseppe

2. Murante Maria

3. Carbone Vincenzo

4. Bianchi Marina

5. Di Trani Vito Antonio

6. Ruggieri Maria Angela

7. Corrado Giuseppe

Basilicata Unita

Potenza:

1. Barrella Giuseppe

2. Battafarano Rosa

3. Becce Nicola

4. Biscione Francesco

5. Bruno Giuliana

6. Chiarada Giuseppe

7. Dragonetti Domenico

8. Forte Sergio

9. Gambardella Francesco

10. Pellegrino Mario Emanuele

11. Romaniello Mariangela

12. Sagarese Rosella

13. Scarciolla Cinzia

Movimento 5 Stelle

Potenza:

1. Araneo Alessia

2. Bechere Arjana

3. Coviello Mauro Gerardo

4. Gervasio Giancarlo

5. Giardiello Rosanna

6. Giordano Alessio

7. Isoldi Yuri

8. Dema Teresa

9. Menna Francesca

10. Potenza Michele

11. Lo Duca Vincenzo Domenico

12. Scaldaferri Pierluigi

13. Squeglia Clemente

Matera:

1) Viviana Verri

2) Antonio Materdomini

3) Tiziana D’Oppido

4) Antonio Di Gioia

5) Antonello Musillo

6) Filomena Silvaggi

7) Arturo Caponero

VOLT

Potenza:

1. Follia Eustachio

2. Rosa Arcangela

3. Corniola Domenico

4. D’Alessandro Donato

5. Alemma Maria Teresa

6. Morlino Franco

7. Topazio Sonia

8. Lazzaro Savino

9. D’Ercole Marilisa

10. Albanese Giovanni

11. Sciota Teodoro

12. Milia Parisi Immacolata

13. Cascelli Giuseppe

Matera:

1. Follia Eustachio

2. Milia Parisi Immacolata

3. Schiuma Giovanni

4. Manni Patrizia

5. Dileo Laura

6. Donofrio Mario Francesco

7. Manicone Filomena

La legge elettorale

La legge elettorale in Basilicata è la stessa dell’ultima tornata, avvenuta nell’aprile 2019. Il consiglio regionale è composto da 20 membri più il presidente. Si vota in un turno unico (senza possibilità di ballottaggio) con il sistema proporzionale e risulta eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza (anche relativa) dei voti.

Come si vota e lo sbarramento

I consiglieri regionali in Basilicata sono eletti tra le liste delle due circoscrizioni provinciali di Potenza e Matera: rispettivamente 13 e 7 seggi. Alle liste collegate al presidente eletto viene assegnato un premio di maggioranza da un minimo di 11 a un massimo di 14 seggi in base alla percentuale di voti ottenuta. La soglia di sbarramento regionale per le liste non coalizzate tra loro è fissata al 3% mentre l’asticella per le coalizioni è all’8%.

No al voto disgiunto

A differenza del meccanismo con il quale lo scorso febbraio si è votato in Sardegna, la legge elettorale in Basilicata non prevede il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare per una lista e per un candidato presidente tra loro non collegati. Sulla scheda l’elettore può indicare la doppia preferenza purché di genere diverso e nessun genere potrà superare il 60% di rappresentanza nel futuro consiglio regionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.