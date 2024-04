Elezioni, il tour di Cateno De Luca in Sicilia: domani a Caltanissetta Gela e Vittoria

StrettoWeb

Sud chiama Nord presente sul territorio per confermare il proprio impegno in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno ma anche per le amministrative che coinvolgeranno diversi comuni siciliani. Appuntamento domani alle 9 a Caltanissetta con il leader di Sud chiama Nord Cateno de Luca al Glass meeting events di via Piave 10 insieme al coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, al Sindaco Roberto Gambino, a Noemi Passaro, consigliere comunale e coordinatrice cittadina ScN e Gino Macaddino Vice Coordinatore Regionale ScN.

Alle 10,30 De Luca e Lo Giudice si sposteranno a Gela e qui insieme a Marco Maniglia, coordinatore SCN e a Terenziano Di Stefano candidato Sindaco incontreranno la stampa al comitato di Sud chiama Nord, Corso Vittorio Emanuele 350. A Vittoria a palazzo Iacono alle 11,30 ad accogliere De Luca e Lo Giudice ci sarà il sindaco Francesco Aiello e subito dopo insieme si sposteranno al locale BSide di via Cavour 80 per incontrare la stampa e i cittadini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.