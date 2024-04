Elezioni Gioia Tauro, il simbolo del movimento civico #lagioiadeldomani

StrettoWeb

Con la presentazione di un logo pregnante di significato il movimento

civico #lagioiadeldomani, per il tramite dell’ imprenditore Gioiese

Antonino Parrello, si unisce a tutta la famiglia di Forza Italia nel

sostenere la candidatura a sindaco di Gioia Tauro dell’ avvocato Simona Scarcella, responsabile dell’ area legale dell’ autorità di sistema

portuale della Calabria.

“Tutto il gruppo, assieme alla nostra candidata, da oltre due anni è al lavoro per la definizione di un programma di governo credibile. Come più volte ribadito dall’ avvocato Scarcella, non saremo attori di una scena improvvisata quindici giorni prima della tornata elettorale. Abbiamo creduto nella competenza di una professionista della pubblica amministrazione, per oltre venti anni impegnata in attività lavorativa proprio nel comune di Gioia Tauro, grande conoscitrice delle problematiche che attanagliano la nostra città. Simona è la persona giusta e la nostra squadra, che la candidata renderà nota prima della presentazione delle liste, racchiude in sé competenza, professionalità, amore per la città. Il nostro logo è la sintesi dei valori che rappresentano il nostro ideale: il pontile di Gioia Tauro, simbolo della marineria gioiese e della vocazione commerciale della città; le gru del porto, speranza di uno sviluppo sempre più radicato nel nostro territorio. Siamo soddisfatti della grande risposta che stiamo ricevendo dai cittadini, al di là di ogni aspettativa. Sintomo di una grande fiducia rispetto alla figura di una candidata che ha in sé tutte le doti necessarie per traghettare Gioia Tauro fuori dal limbo nel quale è stata gettata”.

A sostenere Simona Scarcella nella sua corsa elettorale Forza Italia, l’UDC, è il movimento civico agire. Negli ultimi giorni altri movimenti

civici stanno organizzando un comitato di sostegno ad una candidata che, grazie al lavoro decennale nel sociale, raccoglie un fortissimo consenso di popolo.

