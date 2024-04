Elezioni Europee, ecco l’ultimo sondaggio: i DATI

StrettoWeb

Le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno, oltre ad assere estremamente importanti per l’UE, sono un banco di prova decisivo per la maggioranza di centrodestra e per le opposizioni. Nell’ultimo sondaggio di Tecnè si nota Fratelli d’Italia al 27,5% (+0,1%), bene il Partito Democratico al 20,5% (+0,2%). Scende il Movimento 5 Stelle al 15,6% (-0,1%).

Forza Italia (9,4%) ormai stabilmente sopra la Lega di Salvini (7,8%). Sotto la soglia di sbarramento Italia Viva, + Europa, Azione. Al 4% l’Alleanza Verdi – Sinistra.

