Elezioni Europee, patto Lega-Udc

Matteo Salvini e Lorenzo Cesa si sono confrontati e hanno condiviso che le prossime elezioni europee rappresenteranno un passaggio decisivo per il futuro del Vecchio Continente e dell’Italia. E’ quanto si legge in una nota congiunta Lega – UdC.

“Anche per questo, con concretezza e senso di responsabilità, Lega e Udc vogliono rafforzare i contenuti programmatici comuni che vanno difesi a Roma come a Bruxelles: si tratta della valorizzazione delle tradizioni e dei valori cristiani dell’Europa; della tutela della famiglia, dell’autonomia dei territori e della valorizzazione degli enti locali; della salvaguardia del lavoro; della determinazione per sostenere sviluppo e nuove infrastrutture; del contrasto all’immigrazione illegale; dell’incoraggiamento a ogni iniziativa finalizzata alla pace e dell’impegno per l’indipendenza energetica del paese. L’attuazione del patto federativo parlamentare viene affidata, per conto della Lega, al deputato Nino Minardo che, insieme all’onorevole Cesa, parteciperà alla costituzione del gruppo parlamentare Udc presso la Camera dei Deputati”, conclude la nota.

