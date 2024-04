Elezioni, ecco il primo sondaggio delle comunali di Cagliari. Tutti i DATI

StrettoWeb

Chiuse le Regionali in Sardegna sono in corso i movimenti per le comunali: si vota in 27 Comuni, tra cui i maggiori Cagliari e Sassari. Nel capoluogo, dove il sindaco uscente Paolo Truzzu (FdI) è stato eletto in Consiglio regionale e presto si dimetterà, ci sono già quattro candidati, di cui tre di centrosinistra, pronti alle primarie. Il primo a farsi avanti è stato l’ex primo cittadino e leader dei Progressisti, Massimo Zedda, poi Michele Pipia, giornalista e ideatore del festival letterario Rainbook, ed Enrico Ciotti, ingegnere e docente universitario. Il favorito sembra Zedda.

C’è il primo sondaggio in vista delle elezioni comunali di Cagliari. A realizzarlo è l’istituto BiDimedia, su commissione di Giuseppe Farris.

Scenario 1

Massimo Zedda (Csx): 54%

Gianni Chessa (Cdx): 27%

Giuseppe Farris (Civ.): 19%

Scenario 2

Massimo Zedda (Csx): 53%

Edoardo Tocco (Cdx): 30%

Giuseppe Farris (Civ.): 17%

Intenzioni di voto alle Europee a Cagliari:

FdI: 22,5% (+0,4)

Pd: 20,8% (+0,5)

M5S: 18,7% (+0,7)

AVS: 10,7% (+0,6)

FI: 6,9% (+0,5)

Lega: 4,5% (-0,1)

Azione: 3,5% (n.d.)

+Eu: 2,9% (+0,1)

Iv: 2,5% (n.d.)

Dsp: 1,7%

PTD: 1,5% (n.d.)

Libertà: 0,7% (n.d.)

Coalizioni

Cdx: 35,4% (+0,9)

Csx: 34,4% (+1,2)

TP: 6% (-1,0)

+/- rispetto alle Politiche 2022

