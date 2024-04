Educazione alla difesa personale: stage dell’Academy Sport Center

StrettoWeb

L’ASD Academy Sport Center ha dato il via, nella giornata di Sabato 13 Aprile 2024, ad un primo stage dedicato agli adolescenti sull’educazione alla difesa personale. Un evento formativo di grande importanza per fornire ai giovani gli strumenti necessari alla propria sicurezza personale. Il maestro Luigi Panella, con la sua esperienza e competenza nel campo delle arti marziali, ha guidato gli adolescenti attraverso tecniche di autodifesa, enfatizzando l’importanza della consapevolezza e della preparazione in situazioni potenzialmente pericolose.

Un momento particolarmente significativo dello stage è stato l’intervento dell’avvocato criminologo Antonietta Maria Altomonte. Con la sua profonda conoscenza del mondo legale e criminologico, l’avvocato Altomonte ha offerto una visione dettagliata e illuminante sui vari problemi legati allo stalking e alla violenza in generale. Durante la sua presentazione, ha sottolineato l’importanza di riconoscere i segnali di comportamenti potenzialmente pericolosi e di agire prontamente per proteggere se stessi e gli altri. Ha fornito agli adolescenti consigli pratici su come comportarsi in situazioni di pericolo e su come ricorrere alle autorità competenti quando necessario.

L’interazione tra il maestro Panella e l’avvocato Altomonte ha creato un equilibrio perfetto tra la pratica dell’autodifesa e la comprensione dei risvolti legali e psicologici della violenza. Gli adolescenti hanno avuto l’opportunità di apprendere non solo le tecniche fisiche di autodifesa, ma anche l’importanza della prevenzione, della consapevolezza e dell’empowerment personale.

Lo stage di educazione alla difesa personale presso l’ASD Academy Sport Center è stato un successo, grazie alla combinazione di formazione pratica e informazioni preziose fornite dagli esperti nel campo. Un ringraziamento speciale al maestro Luigi Panella e all’avvocato Antonietta Maria Altomonte per aver reso questo evento possibile e per aver contribuito alla crescita e alla sicurezza dei nostri giovani partecipanti.

