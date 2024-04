Eccellenza: Sambiase in Serie D, sconfitte per Bocale e ReggioRavagnese. Risultati e classifica

StrettoWeb

Questo pomeriggio si è giocata la 28ª e terzultima giornata di Eccellenza calabrese. Il Sambiase vince e conquista la promozione matematica in Serie D, approfittando del pari della Vigor Lamezia a Rende. Il Soriano vince invece in rimonta a Bocale, lasciando i playoff in bilico. I biancorossi, però, ringraziano il Morrone, corsaro a Brancaleone. Nel derby reggino di Cittanova, poi, i giallorossi regolano per 2-0 il ReggioRavagnese.

Risultati Eccellenza Calabria, 28ª giornata

Bocale-Soriano 1-2

Brancaleone-Morrone 1-2

Cittanova-ReggioRavagnese 2-0

Digiesse Praia Tortora-Isola Capo Rizzuto 0-1

Gioiosa Jonica-Stilo Monasterace 2-1

Palmese-Scalea 0-1

Rende-Vigor Lamezia 1-1

Sambiase-Paolana 3-0

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 67 Vigor Lamezia 59 Soriano 52 Cittanova 46 Brancaleone 42 Bocale 41 Digiesse Praia Tortora 40 Rende 39 ReggioRavagnese 36 Isola Capo Rizzuto 34 Paolana 32 Scalea 31 Palmese 29 Gioiosa Jonica 23 Morrone 22 Stilo Monasterace 18

