Eccellenza, mezza impresa ReggioRavagnese: ferma la capolista. Bocale KO a Lamezia

Eccellenza calabra oggi in campo per la 27ª e quartultima giornata. In vetta, Sambiase fermato in casa della ReggioRavagnese, che firma una mezza impresa bloccando sul pari per 0-0 la capolista. Promozione rimandata per i lametini, comunque a +6 sulla seconda a tre giornate dal termine. Seconda piazza occupata dalla Vigor Lamezia, che batte per 2-1 il Bocale e consolida un secondo posto ormai non più in discussione. I biancorossi reggini rimangono al sesto posto, a meno uno dal Brancaleone, fermato sul pari a Isola Capo Rizzuto. Il Soriano regola il Cittanova per 1-0, mentre la Palmese pareggia in casa della Digiesse Praia Tortora. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 27ª giornata

Digiesse Praia Tortora-Palmese 1-1

Isola Capo Rizzuto-Brancaleone 0-0

Morrone-Rende 2-2

Paolana-Gioiosa Jonica 1-0

ReggioRavagnese-Sambiase 0-0

Soriano-Cittanova 1-0

Stilo Monasterace-Scalea 2-3

Vigor Lamezia-Bocale 2-1

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 64 Vigor Lamezia 58 Soriano 49 Cittanova 43 Brancaleone 42 Bocale 41 Digiesse Praia Tortora 40 Rende 38 ReggioRavagnese 36 Paolana 32 Isola Capo Rizzuto 31 Palmese 29 Scalea 28 Gioiosa Jonica 20 Morrone 19 Stilo Monasterace 18

